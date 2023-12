East Money Information Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der East Money Information-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,22 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,16 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,7 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 14,97 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -5,41 Prozent führt. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 69, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine überkaufte Situation an, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit auch ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei East Money Information ist insgesamt neutral, trotz einiger negativer Themen, die in den Diskussionsforen und sozialen Medien aufgetaucht sind.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung gezeigt. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.