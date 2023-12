East Money Information Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei East Money Information wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East Money Information bei 31, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Kapitalmärkte" entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Performance von ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat East Money Information in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3,13 Prozent gezeigt. Im Sektorvergleich lag die Rendite 0,15 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei East Money Information beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -1,06 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von unseren Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.