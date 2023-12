East Money Information Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei East Money Information wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,2 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 76,37, was bedeutet, dass East Money Information hier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität bei East Money Information festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Das langfristige Stimmungsbild wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East Money Information liegt bei 31, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0 bei East Money Information, was einer negativen Differenz von -1,06 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.