East Money Information Aktie: Immer langsam!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East Money Information liegt bei einem Wert von 27 und befindet sich damit im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der East Money Information-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,94 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,96 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,42 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,77 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,48 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussion feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die East Money Information-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 67,75 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für East Money Information.