East Money Information Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz aufweist. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten Monate deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit von Anlegern erfahren hat und öfter diskutiert wurde als üblich. Daher erhält die East Money Information-Aktie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über East Money Information diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von East Money Information als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 62,42 und der RSI25 beläuft sich auf 69,54, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der East Money Information-Aktie 15,78 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 13,28 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -15,84 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 14,65 CNH, was einer Distanz von -9,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtbewertung "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.