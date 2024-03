East Japan Railway Co., ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "East Japan Railway":

Der Aktienkurs von East Japan Railway hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 31,07 Prozent erzielt, was um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt der "Straße und Schiene"-Branche liegt, die eine mittlere Rendite von 20,66 Prozent aufweist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 56,96 neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für East Japan Railway.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei East Japan Railway ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Positive Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.