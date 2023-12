East Japan Railway Co. Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "East Japan Railway":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers im Laufe der Zeit zu bewerten. Der RSI der East Japan Railway-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 26, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,37, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance in der Industrie liegt die Rendite der East Japan Railway-Aktie mit 4,82 Prozent mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Straße und Schiene" verzeichnet eine mittlere Rendite von 18,38 Prozent, wobei die Aktie von East Japan Railway mit 13,56 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der East Japan Railway-Aktie der letzten 200 Handelstage 5,54 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 4,74 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor in East Japan Railway eine Rendite von 1,37 % erzielen, die jedoch 1,04 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.