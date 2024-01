East Japan Railway Co. Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von East Japan Railway verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,26 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 22,38 Prozent, was eine Underperformance von -7,13 Prozent für East Japan Railway bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 26,57 Prozent, wobei East Japan Railway um 11,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich East Japan Railway war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich East Japan Railway über einen längeren Zeitraum legen nahe, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz hervorbringt und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einer Bewertung als "Neutral". In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für East Japan Railway in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von East Japan Railway derzeit auf 7960,92 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 8441 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,03 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Gut". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 8042,82 JPY, was die Aktie mit +4,95 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.