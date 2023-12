East Japan Railway Co. Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "East Japan Railway":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East Japan Railway beträgt derzeit 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,33 als neutral einzustufen ist. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet und erhält eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie wurden Analysen von Bankhäusern und das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität wurde als stark bewertet, was zu einer positiven langfristigen Stimmungsfreigabe führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für East Japan Railway wurde als positiv eingestuft, was insgesamt zu einer positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse, insbesondere der Relative Strength-Index (RSI), ergab einen Wert von 79,34, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 46,12 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamteinschätzung aufgrund des RSI.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass die Aktie mit einem Kurs von 8084 JPY derzeit +1,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +2,09 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral eingestuft.