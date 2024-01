East Japan Railway Co. Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "East Japan Railway":

Die East Japan Railway-Aktie hat in verschiedenen Kategorien eine gemischte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite beträgt 1,33 Prozent, was 1,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wurde die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden als neutral eingestuft, was auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung hindeutet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu wird die Aktie auf der 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 16,52 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf fundamentaler Basis führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die East Japan Railway-Aktie in Bezug auf Dividendenpolitik, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und fundamentale Kriterien.