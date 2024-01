East Japan Railway Co. Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "East Japan Railway":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der East Japan Railway ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den vorherrschenden positiven Themen wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 7944,68 JPY liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Kurs liegt derzeit bei 8316 JPY, was einem Abstand von +4,67 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist die Aktie eine Differenz von +3,93 Prozent auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die East Japan Railway überverkauft ist, was zu einer guten Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert. Im Branchenvergleich hat die East Japan Railway in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Straße und Schiene"-Branche und von 15,35 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.