East Japan Railway Co. Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

In den letzten Wochen gab es bei East Japan Railway keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien gibt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte in Bezug auf die Diskussionsstärke keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält East Japan Railway für diesen Bereich daher eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI von East Japan Railway liegt bei 27,55, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung von "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von East Japan Railway veröffentlicht, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der East Japan Railway derzeit bei 7856,13 JPY, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 8189 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,24 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +2,99 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".