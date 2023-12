East Japan Railway Co Adr Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "East Japan Railway":

Die technische Analyse der East Japan Railway zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7890,34 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 8138 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von +3,14 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 7944,44 JPY, was einem Abstand von +2,44 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 54,98 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI beträgt 40,45 Punkte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die East Japan Railway in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,9 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 17,83 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -9,93 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 22,15 Prozent, was einer Unterperformance von 14,25 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der East Japan Railway bei 16,38, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-1 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.