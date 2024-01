East Japan Railway Co Adr Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "East Japan Railway":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der East Japan Railway zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 7 und der 25-Tage-RSI bei 34,4, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 16,52 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7960,92 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 8441 JPY liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Performance von 15,26 Prozent in den letzten 12 Monaten, was im Vergleich zur Branchendurchschnittsperformance von 22,38 Prozent zu einer Underperformance von -7,13 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 11,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.