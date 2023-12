East Imperial Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Geberit":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Laut East Imperial wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch die Aktie von East Imperial stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), liegt bei East Imperial bei 37,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,86, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Der gleitende Durchschnittskurs der East Imperial beläuft sich auf 1,75 GBP, während die Aktie selbst bei 2,05 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +17,14 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,32 GBP, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Neutral" vergeben.