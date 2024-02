East China Engineering Science Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktien von East China Engineering Science And ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies zeigt sich anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die von positiven Themen dominiert waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger hauptsächlich für positive Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East China Engineering Science And einen Wert von 18 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von East China Engineering Science And liegt bei 74,19, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 62 eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -23,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von -18,66 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die East China Engineering Science And-Aktie in den verschiedenen Kategorien überwiegend eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Anleger-Sentiment, den fundamentalen Kennzahlen, dem RSI und der technischen Analyse.