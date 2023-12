East China Engineering Science Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von East China Engineering Science And in den sozialen Medien festgestellt. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Neutral". Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen wurde verzeichnet. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe zugeschrieben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von East China Engineering Science And ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,37 auf, was einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Anleger-Stimmung bezüglich East China Engineering Science And wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile bei 9,3 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,68 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,67 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist derzeit einen Stand von 8,7 CNH auf, was zu einem Abstand von -0,23 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Insgesamt wird daher die Gesamtnote für East China Engineering Science And als "Neutral" eingestuft.