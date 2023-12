East China Engineering Science Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

East China Engineering Science And schüttet eine Dividendenrendite von 1,14 % aus, was im Vergleich zur Branchen durchschnittlichen Rendite von 1,49 % einen leichten Unterschied von 0,35 Prozentpunkten darstellt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Ertrags.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sieben grünen Tagen und keinen negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen über East China Engineering Science And diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Performance von East China Engineering Science And in den letzten 12 Monaten betrug -9,65 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -1,07 % zu einer Underperformance von -8,58 % führt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite der Aktie bei -0,7 %, was einer Unterperformance von 8,95 % entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East China Engineering Science And liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Fundamentale Kriterien zeigen, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.