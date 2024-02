East China Engineering Science Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um die East China Engineering Science And Aktie zu bewerten und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East China Engineering Science And liegt auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Bauwesen". Entsprechend erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -23,34 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für die East China Engineering Science And Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.