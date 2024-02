East China Engineering Science Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen East China Engineering Science And gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In technischer Hinsicht wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die East China Engineering Science And derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,87 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (6,8 CNH) um -23,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 8,36 CNH, was einer Abweichung von -18,66 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei East China Engineering Science And derzeit 18. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist East China Engineering Science And aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -5 Prozent erzielt, was 10,83 Prozent über dem Durchschnitt (-15,83 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -17,09 Prozent, wobei East China Engineering Science And aktuell 12,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.