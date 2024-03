East China Engineering Science Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von East China Engineering Science And verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,87 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche durchschnittlich um -19,03 Prozent, was bedeutet, dass East China Engineering Science And eine Underperformance von -5,84 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -18,44 Prozent im letzten Jahr, und East China Engineering Science And lag 6,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der East China Engineering Science And-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,68 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,8 CNH, was einem Unterschied von -10,14 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-2,5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die einfache Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung für East China Engineering Science And.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von East China Engineering Science And beträgt 16, während vergleichbare Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von East China Engineering Science And weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist East China Engineering Science And derzeit eine Dividendenrendite von 1,15 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 1,59 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,44 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.