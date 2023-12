East China Engineering Science Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von East China Engineering Science And hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 76 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,74, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI für die Aktie von East China Engineering Science And.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East China Engineering Science And liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Dividendenrendite von East China Engineering Science And liegt aktuell bei 1,14 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von East China Engineering Science And in den vergangenen Wochen überwiegend positiv waren. Basierend auf diesen Signalen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

Zusammenfassend ist die Aktie von East China Engineering Science And nach Ansicht unserer Redaktion angemessen mit "Gut" bewertet, bezogen auf die Anlegerstimmung.