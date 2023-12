East Aktie: Ein unsicheres Investment?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East liegt bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Fundamental gesehen ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Anleger haben verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was sich positiv auf das Anleger-Sentiment auswirkt.

Mit einer Dividendenrendite von 0,37 Prozent liegt East unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der East-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,84 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,08 CNH liegt, was einer Differenz von -11,11 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt bei 6,37 CNH liegt, was einer Differenz von -4,55 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die East-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"-Bewertung.