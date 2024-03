East Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei East beträgt das aktuelle KGV 26. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist East damit weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie daher neutral in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen East diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für East in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer. In den letzten vier Wochen wurde für East keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von East mittlerweile auf 6,32 CNH, während der aktuelle Kurs bei 6,2 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,9 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 5,9 CNH, was einer Distanz von +5,08 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".