East Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen East gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "gut" und kommt zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der East derzeit bei 6,89 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 6,17 CNH notiert und somit einen Abstand von -10,45 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 6,43 CNH, was einer Differenz von -4,04 Prozent entspricht und somit ein "neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis beider Zeiträume als "neutral" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass East eine Rendite von -12,15 Prozent erzielt hat, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,11 Prozent verzeichnet, liegt East mit 11,04 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass eine niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf eine preisgünstige Aktie hindeutet. Mit einem KGV-Wert von 30,52 liegt East auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein "neutral".