East Africa Metals Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Dividendenrendite von East Africa Metals beträgt aktuell 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der East Africa Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Wert von 0,11 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,09 CAD deutlich darunter, was einer Abweichung von -18,18 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,1 CAD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -10 Prozent darunter liegt. Infolgedessen wird die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von East Africa Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,17 Prozent erzielt, was 17,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,47 Prozent, wobei East Africa Metals aktuell 17,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält East Africa Metals für diese Stufe daher ein "Neutral".