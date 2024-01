East Africa Metals Aktie: Ein handfester Grund

Die Aktie von East Africa Metals weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich ein "Neutral".

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,11 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,09 CAD liegt, was einer Abweichung von -18,18 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird East Africa Metals daher in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.