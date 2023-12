East Africa Metals Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Anleger sind neutral eingestellt gegenüber dem Unternehmen East Africa Metals. In den sozialen Netzwerken gab es weder positive noch negative Ausschläge in den letzten Tagen. Die Aktie wird deshalb als "Neutral" bewertet. Die Rendite der Aktie lag in den letzten 12 Monaten um mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien" und der Branche "Metalle und Bergbau". In der technischen Analyse wird die Aktie mit einem Durchschnittsschlusskurs von 0,12 CAD in den letzten 200 Handelstagen bewertet. Der letzte Schlusskurs von 0,11 CAD liegt darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man jedoch den 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der Charttechnik. Das Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ist neutral. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung waren beide gering und daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre East Africa Metals-Analyse vom 01.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich East Africa Metals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen East Africa Metals-Analyse.

East Africa Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...