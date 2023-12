East 33 Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den letzten zwei Wochen wurde East von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für East beträgt derzeit 31,25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,36, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass East derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,022 AUD liegt, was einer Abweichung von -26,67 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 AUD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für East in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".