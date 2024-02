East 33 Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens East war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion. Auch das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingeschätzt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit von Stimmungsänderungen in den sozialen Medien. In Bezug auf East wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, weshalb das Sentiment langfristig als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für East wurde ein kurzfristiger RSI von 60 Punkten ermittelt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wurde ein RSI von 43,75 festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der East-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 AUD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ein ähnliches Ergebnis, wodurch die Aktie erneut als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die East-Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.