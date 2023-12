EastGroup Properties Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den vergangenen 11 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens EastGroup Properties Inc gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und stuft das Anleger-Sentiment entsprechend positiv ein.

In technischer Hinsicht wird die EastGroup Properties Inc derzeit als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 170,41 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (183,67 USD) um +7,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 170,39 USD weist eine Abweichung von +7,79 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies einer "Gut"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie der EastGroup Properties Inc langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten geben 3 eine positive Bewertung, 3 eine neutrale und keine eine negative. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 180,5 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -1,73 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung hinsichtlich der EastGroup Properties Inc. Diese Faktoren führen zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".