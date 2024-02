EastGroup Properties Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die EastGroup Properties Inc verzeichnet aktuell einen Kurs von 182,71 USD, was einer Entfernung von +5,03 Prozent vom GD200 (173,96 USD) entspricht. Dieses Ergebnis deutet aus charttechnischer Sicht auf ein "Gut"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 181,11 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +0,88 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen zugrunde gelegt wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die EastGroup Properties Inc insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 180,75 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -1,07 Prozent. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei EastGroup Properties Inc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 37,48 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis basiert, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating (Wert: 47,09). Somit erhält die EastGroup Properties Inc eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.