EastGroup Properties Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die EastGroup Properties Inc-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 26, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,13, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei EastGroup Properties Inc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über EastGroup Properties Inc in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde über das Unternehmen auch deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die EastGroup Properties Inc-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 180,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,07 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung und insgesamt ein "Gut"-Rating.