EastGroup Properties Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die EastGroup Properties Inc-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 169,25 USD, während der aktuelle Kurs bei 172,07 USD liegt, was einer Abweichung von +1,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 166,47 USD weist mit einem aktuellen Kurs von 172,07 USD eine Abweichung von +3,36 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der EastGroup Properties Inc liegt bei 32,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 32,28 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei EastGroup Properties Inc ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die EastGroup Properties Inc-Aktie damit ein "Gut"-Rating aus technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Sentiment und Buzz.