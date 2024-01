EastGroup Properties Aktie: In Lauerstellung

Die Stimmung der Anleger bei EastGroup Properties Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. Laut einer Auswertung der vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 53, während der RSI der letzten 25 Tage bei 44,1 liegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der EastGroup Properties Inc-Aktie mit 182,87 USD derzeit 4,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +6,5 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich eine deutliche Veränderung hin zum Negativen in den letzten Wochen. Negative Auffälligkeiten führten zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht", während die Stärke der Diskussion mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält EastGroup Properties Inc in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht" als Bewertung.