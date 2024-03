EastGroup Properties Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für EastGroup Properties Inc herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und weist einen Wert von 50,03 auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält das EastGroup Properties Inc-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die EastGroup Properties Inc-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu EastGroup Properties Inc vor. Im Rahmen der Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 192,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 6,31 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält EastGroup Properties Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +3,37 Prozent, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine geringe Abweichung von +0,18 Prozent auf, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei EastGroup Properties Inc nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.