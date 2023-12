EastGroup Properties Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "China CITIC Bank":

Die Diskussionen über EastGroup Properties Inc in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die EastGroup Properties Inc-Aktie sowohl auf der längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf der kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Basis eine "Gut"-Bewertung erhält. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 180,5 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht, da die Aktie laut Analysten um -2,06 Prozent fallen könnte.

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin, da sowohl der RSI als auch der RSI25 auf "Gut" oder "Neutral" hindeuten.

Insgesamt wird die EastGroup Properties Inc-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einer positiven Bewertung versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre EastGroup Properties-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich EastGroup Properties jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen EastGroup Properties-Analyse.

EastGroup Properties: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...