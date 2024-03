EastGroup Properties Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Technische Analyse der EastGroup Properties Inc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 174,76 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 180,41 USD nur um 3,23 Prozent darüber liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 181,06 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,36 Prozent). Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die EastGroup Properties Inc-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten von insgesamt 2 Analystenbewertungen ein durchschnittliches Rating von "Gut". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 192,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 6,7 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die EastGroup Properties Inc-Aktie liegt bei 32,22, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.