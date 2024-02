EastGroup Properties Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der EastGroup Properties Inc-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt für 50 und 200 Tage deutet auf unterschiedliche Trends hin. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 173,87 USD, was einen deutlichen Anstieg um 6,35 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 184,91 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 180,92 USD, was einer Abweichung von +2,21 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Die Analysten rechnen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 180,75 USD, was einer potenziellen Abwärtsbewegung um -2,25 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 184,91 USD entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7 und 25 Tage liegt bei 35,31 bzw. 47,96, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt deutet die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und die Analysteneinschätzung auf eine neutrale Bewertung der EastGroup Properties Inc-Aktie hin.