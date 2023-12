EastGroup Properties Aktie: Gigantischer Hammer!

Die EastGroup Properties Inc hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 170,68 USD erreicht, während der Aktienkurs selbst bei 185,41 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +8,63 Prozent liegt und daher als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 171,13 USD, was einem Abstand von +8,34 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen für die EastGroup Properties Inc abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 180,5 USD, was einer neutralen Empfehlung von -2,65 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Diskussionsintensität zur Aktie von EastGroup Properties Inc in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls positiv entwickelt, was zu einer insgesamt "Gut"-Wertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktie im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die EastGroup Properties Inc liegt derzeit bei 41,42, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein Wert von 31, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.