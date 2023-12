EastGroup Properties Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Diskussionen auf den sozialen Medien über EastGroup Properties Inc deuten auf uneinheitliche Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Informationen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI für EastGroup Properties Inc liegt bei 15,07, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 31,48 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Gut" beurteilt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Unternehmen 3 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal die Einschätzung "Neutral" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" gegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu EastGroup Properties Inc, aber die Prognose basierend auf dem aktuellen Kurs von 184,01 USD deutet auf eine Entwicklung von -1,91 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt eine positive Entwicklung verzeichnet. Sowohl der langfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen (169,96 USD) als auch der kurzfristige Durchschnitt von 50 Tagen (168,91 USD) weisen darauf hin, dass die Aktie über dem Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird EastGroup Properties Inc insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.