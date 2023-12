EastGroup Properties Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf EastGroup Properties Inc wird der RSI für 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,26 Punkten, was darauf hinweist, dass EastGroup Properties Inc weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 44,61, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das EastGroup Properties Inc-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von EastGroup Properties Inc in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält sie für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtwert von "Schlecht" für EastGroup Properties Inc.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der EastGroup Properties Inc mittlerweile auf 169,59 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 174,59 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,95 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 167,45 USD, was einer Distanz von +4,26 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhalten wir daher die Gesamtnote "Neutral" für EastGroup Properties Inc.

Analysten schätzen die Aktie von EastGroup Properties Inc auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen liegen 3 als Gut, 3 als Neutral und 0 als Schlecht vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu EastGroup Properties Inc, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 180,5 USD, was einer Erwartung von 3,39 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung von "Gut" für EastGroup Properties Inc.