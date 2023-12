EastGroup Properties Aktie: Abwarten

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf EastGroup Properties Inc in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist neutral. Dies geht aus den Auswertungen der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen prominent diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von EastGroup Properties Inc derzeit bei 169,87 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 186,06 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +9,53 Prozent im Vergleich zum GD200 und +10,38 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf EastGroup Properties Inc in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Dies wird mit einer "Schlecht"-Bewertung berücksichtigt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf diese Aktie festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Aktie von EastGroup Properties Inc abgegeben, wovon 3 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 180,5 USD, was ein Abwärtspotenzial von -2,99 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 186,06 USD ergibt. Basierend auf diesen Bewertungen erhält EastGroup Properties Inc eine "Neutral"-Empfehlung.

Insgesamt wird die Aktie von EastGroup Properties Inc in dieser Analyse mit einem Gesamtrating von "Gut" bewertet.