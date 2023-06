Easee erweitert seine Produktpalette für das E-Auto Laden / Elektro-Autos Solar-laden, It's that Easee!

München/Wismar (ots) -Easee stellt auf Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform, der Messe smarter E Europe/Power2Drive, den Easee Amp vor.Der Easee Amp übernimmt das Management des PV-Überschussladens und ergänzt damit nicht nur den bereits bekannten Easee Equalizer und die Laderoboter, sondern ist auch der neuste Baustein im Easee Ecosystem für das intelligente Laden von E-Autos.Der Easee Amp lässt sich dank Plug&Play-System in nur wenigen Minuten einfach integrieren und kann auch in bestehenden Ladeinfrastrukturen schnell nachgerüstet werden. Das Laden von E-Autos mit Sonnenenergie wird dadurch jetzt noch einfacher und lässt sich intelligent steuern.Das nur 105 g schwere Zubehör liefert die notwendigen Daten, um die zwischen der PV-Anlage, dem Gebäude und der installierten Ladeinfrastruktur verfügbare Energie ausgleichen und so jederzeit optimal nutzen zu können."Wir bringen mit dem Amp ein Produkt auf den Markt, dass das Easee Ecosystem mit spannenden neuen Funktionen ergänzt", erklärt Marcel Jeron, Geschäftsführer der Easee Deutschland GmbH. "Durch den Einsatz von Equalizer und Amp kann der mit Hilfe von Solaranlagen gewonnene Strom für das Laden von privaten und gewerblichen E-Fahrzeugen genutzt werden. Mit dieser nachhaltigen Lösung kommt Easee der Marktnachfrage nach dem Einsatz von Energie aus erneuerbaren Ressourcen weiter entgegen.""Bereits am ersten Tag der Messe Power2Drive können wir ein großes Interesse an unserer Lösung feststellen" ergänzt Mara Streblow, Commercial Lead bei der Easee Deutschland GmbH. Noch bis zum 16.06.2023 können Interessierte sich bei Easee in Halle B6 #390 über intelligente Ladelösungen für E-Autos informieren.Mit dem Amp verfolgt Easee konsequent sein Ziel, mit Hilfe smarter Produkte die Zukunft der Elektrizität zu gestalten und die Stromnetze intelligenter zu machen.Über Easee2018 in Stavanger/Norwegen gegründet ist Easee mittlerweile einer der führenden Anbieter intelligenter Ladeinfrastruktur in Europa. Mit heute europaweit knapp 500 Mitarbeitern und mehr als 600.000 verkauften Ladestationen für E-Autos leistet Easee einen wichtigen Beitrag, um dem schnell wachsenden Markt E-Mobilität, innovative Ladesysteme für E-Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Das Easee Ecosystem ist eine Komplettlösung, die neben Easee Technologie auch diverse Serviceleistungen beinhaltet. Das Easee Portfolio wird von Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Benelux und Großbritannien angeboten.Pressekontakt:EASEE Deutschland GmbHMichael HoffmannAlter Holzhafen 17b23966 Wismarpresse@easee.comAgenturkontakt:Klenk & Hoursch AGPatrick DörrKaiser-Wilhelm-Straße 5020355 Hamburg+ 49 151 11767102Original-Content von: Easee Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell