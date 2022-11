Earthfirst® Films erhält Zertifizierungen für kompostierbare Folien für den Heimgebrauch von TÜV Austria

Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) -Earthfirst® Films erweitert sein Folienangebot mit zertifizierten kompostierbaren Druck-, Versiegelungs- und Flow Wrap-Folien für den HeimgebrauchEarthfirst® Films hat sein bestehendes Angebot an industriell kompostierbaren Folien um eine Reihe von TÜV NF T51-800-zertifizierten, kompostierbaren Folien für den Hausgebrauch ergänzt. PHA in Kombination mit anderen Biopolymeren werden für Folien mit mindestens 85 % neuem Kohlenstoffgehalt¹ entwickelt. Diese neuen Optionen, die als Druck-, Siegel- und Flow-Wrap-Folien erhältlich sind, erweitern die End-of-Life-Umgebungen (EOL) und machen sie für einen größeren Kundenkreis zugänglich.Kompostierbare Folien tragen im Vergleich zu den auf fossilen Brennstoffen basierenden Alternativen zur Verringerung der Emissionen von Treibhausgasen (THG) bei und verbessern die CO₂-Bilanz von Verpackungen. Die neuen Folien sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, im Lebensmitteleinzelhandel, in Schnellrestaurants, in der Stadiongastronomie und in anderen Marktsegmenten für Verbraucher und Industrie konzipiert.„Wir haben uns der Innovation von Biokunststofffolien verschrieben und setzen uns leidenschaftlich für die Förderung der Nachhaltigkeit für einen gesünderen Planeten ein", so Günther Winnerl, Chief Commercial Officer von Earthfirst® Films. „Unsere Kunden stellen auf kompostierbare Folien als Teil ihrer Markenidentität um. Einige bereiten sich auf die Nachhaltigkeitsverpflichtungen und gesetzlichen Vorschriften für 2025 vor, und unser Folienportfolio trägt zu ihren Zielen bei", so Winnerl weiter.Earthfirst® Films sind von DIN CERTCO für die industrielle Kompostierbarkeit und vom TÜV Österreich für die Kompostierbarkeit zu Hause zertifiziert. Alle Earthfirst-Folien sind FDA-konform und sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln.¹Die Prozentsätze können sich ändern, wenn die Biopolymerformulierung für die Filmeigenschaften geändert wird.Für weitere Informationen über Earthfirst® Biopolymer-Folien, besuchen Sie earthfirstfilms.com.Earthfirst ® Biopolymer Films von PSI – Nord-, Mittel- und Südamerika| Earthfirst Biopolymer-Folien von Sidaplax – EMEAEarthfirst® Biopolymer Films ist ein globaler Hersteller von kompostierbaren EarthFirst®-Biopolymer-Verpackungsfolien für Lebensmittel, Getränke, Schnellrestaurants und andere Konsumgüter (CPG) und industrielle Marktsegmente. Geschäftsstellen in Columbus, Ohio (PSI) und Gent, Belgien (Sidaplax V.O.F.) bedienen 50 Länder in Amerika, Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Sidaplax V.O.F. ist eine Tochtergesellschaft von PSI. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte hello@earthfirstfilms.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1944173/Earthfirst_Films___Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3706284-1&h=373487705&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3706284-1%26h%3D3875994528%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1944173%252FEarthfirst_Films___Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1944173%252FEarthfirst_Films___Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1944173%2FEarthfirst_Films___Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/earthfirst-films-erhalt-zertifizierungen-fur-kompostierbare-folien-fur-den-heimgebrauch-von-tuv-austria-301675971.htmlPressekontakt:Christine Schaefer,Global Marketing Director,614-736-5534,cschaefer@earthfirstfilms.comOriginal-Content von: Earthfirst Films, übermittelt durch news aktuell