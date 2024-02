Earthasia Intl Hldg Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Graphex eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Graphex liegt derzeit bei 72,73 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 72,47 eine überkaufte Situation. Daher wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "schlecht" eingestuft.

Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Graphex insgesamt positiv sind. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Meinungen war neutral, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Graphex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,44 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,23 HKD liegt, was einer Abweichung von -47,73 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt wird die Graphex-Aktie sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch die Anlegerstimmung als "schlecht" eingestuft.

