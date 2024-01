Earthasia Intl Hldg Aktie: In Lauerstellung

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Graphex eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positives und fünf negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Graphex daher eine "Neutral"-Einschätzung erhalten, was auch das "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung von der Redaktion bestätigt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Graphex aktuell auf 0,48 HKD, während die Aktie selbst bei 0,31 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -35,42 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,4 HKD, was einer Abweichung von -22,5 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Graphex daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie zu. Bei Graphex wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Graphex führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie von Graphex ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 52,96 aufweist und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.