Earthasia Intl Hldg Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung unter den Anlegern lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung einschätzen. Laut einer Analyse von Graphex auf sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 52, was darauf hinweist, dass Graphex weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ähnliche Werte und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Es gab jedoch keine signifikante Veränderung in der Kommunikationsfrequenz.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Graphex mit 0,39 HKD derzeit um -9,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -22 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

