Earthasia Intl Hldg Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Helvetia Holding":

Graphex wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Graphex derzeit bei 0,48 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,31 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,42 HKD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Graphex-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Gesamtanalyse der RSIs führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und daher die Bewertung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderungen blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.