Earth Science Tech Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten Wochen konnte bei Earth Science Tech keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine tendenziell positive noch negative Stimmung konnte in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Analyse dienen, festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Earth Science Tech in diesem Bereich insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Earth Science Tech-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 27. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine Über- oder Unterkäufe an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs von Earth Science Tech somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Earth Science Tech im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Earth Science Tech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,1098 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +119,6 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +83 Prozent und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Earth Science Tech-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.